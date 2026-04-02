Magische Ostern: In KärntenJetzt kostenlos streamen
Magische Ostern
Folge 1: Magische Ostern: In Kärnten
25 Min.Folge vom 02.04.2026
Klagenfurt und Villach pflegen reiche Ostertraditionen mit Fastentüchern, geschmückten Weihkörben und gesegneten Speisen. Am Karsamstag werden Osterfeuer entzündet und das geweihte Feuer nach Hause getragen. Der Ostersonntag klingt oft am Wörthersee aus, bevor am Ostermontag das traditionelle Ostersingen gefeiert wird. Bildquelle: ORF/Produktion West
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