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Magische Ostern

Magische Ostern: In Kärnten

ORF2Staffel 1Folge 1vom 02.04.2026
Magische Ostern: In Kärnten

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Magische Ostern

Folge 1: Magische Ostern: In Kärnten

25 Min.Folge vom 02.04.2026

Klagenfurt und Villach pflegen reiche Ostertraditionen mit Fastentüchern, geschmückten Weihkörben und gesegneten Speisen. Am Karsamstag werden Osterfeuer entzündet und das geweihte Feuer nach Hause getragen. Der Ostersonntag klingt oft am Wörthersee aus, bevor am Ostermontag das traditionelle Ostersingen gefeiert wird. Bildquelle: ORF/Produktion West

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