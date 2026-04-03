Magische Ostern: In LienzJetzt kostenlos streamen
Magische Ostern
Folge 31: Magische Ostern: In Lienz
25 Min.Folge vom 03.04.2026
In Lienz wird Ostern mit historischen Bräuchen gefeiert. Alte Osterspiele, lebendig seit dem 19. Jahrhundert, prägen die Stadt. Auf dem Markt gibt es geflochtene Körbe, Kräuter, Ziegenkäse, österliches Gebäck und Osterschinken. Höhepunkt sind die riesigen Osttiroler Ratschen, die am Karfreitag und Karsamstag geschwungen werden. Tradition und Genuss verbinden sich zu einem einzigartigen Fest. Bildquelle: ORF/Produktion West
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