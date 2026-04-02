Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magische Ostern

Magische Ostern: Zwischen Gletschereis und Kirschblüten im Sellraintal

ORF2Staffel 1Folge 2vom 02.04.2026
Magische Ostern: Zwischen Gletschereis und Kirschblüten im Sellraintal

Magische Ostern: Zwischen Gletschereis und Kirschblüten im SellraintalJetzt kostenlos streamen

Magische Ostern

Folge 2: Magische Ostern: Zwischen Gletschereis und Kirschblüten im Sellraintal

25 Min.Folge vom 02.04.2026

Zu Ostern im Sellraintal bringen nicht nur die weißen Gipfel, sondern auch die weißen Obst- und Kirschbaumblüten das Tal zum Leuchten. Das Osterfest im Sellraintal: Das heißt das Öffnen des Ostergrabes in St. Sigmund, das Aufstellen der Osterkrippe in Sellrain und beschauliche Osterprozessionen. Überall lassen sich Osterüberraschungen finden, die die Ostertage zu einem wahren Erlebnis machen. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Magische Ostern
ORF2
Magische Ostern

Magische Ostern

Alle 1 Staffeln und Folgen