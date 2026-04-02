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Magische Ostern
Folge 2: Magische Ostern: Zwischen Gletschereis und Kirschblüten im Sellraintal
25 Min.Folge vom 02.04.2026
Zu Ostern im Sellraintal bringen nicht nur die weißen Gipfel, sondern auch die weißen Obst- und Kirschbaumblüten das Tal zum Leuchten. Das Osterfest im Sellraintal: Das heißt das Öffnen des Ostergrabes in St. Sigmund, das Aufstellen der Osterkrippe in Sellrain und beschauliche Osterprozessionen. Überall lassen sich Osterüberraschungen finden, die die Ostertage zu einem wahren Erlebnis machen. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
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