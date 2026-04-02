Magische Ostern: Osterfeuer und das Geheimnis der AuferstehungJetzt kostenlos streamen
Magische Ostern
Folge 4: Magische Ostern: Osterfeuer und das Geheimnis der Auferstehung
28 Min.Folge vom 02.04.2026
Bis zur Auferstehung am Ostersamstag wird streng gefastet und alles für das Fest vorbereitet. Häuser werden gereinigt, Weihkörbe gefüllt und alte Zweige verbrannt. Osterfeuer, Räucherbräuche und das Heimbringen des Heiligen Feuers prägen die Tradition. Gefeiert wird schließlich mit dem klassischen Osterschinken. Bildquelle: ORF/Produktion West
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