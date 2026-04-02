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Magische Ostern

Magische Ostern: Osterfeuer und das Geheimnis der Auferstehung

ORF2Staffel 1Folge 4vom 02.04.2026
Magische Ostern: Osterfeuer und das Geheimnis der Auferstehung

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Magische Ostern

Folge 4: Magische Ostern: Osterfeuer und das Geheimnis der Auferstehung

28 Min.Folge vom 02.04.2026

Bis zur Auferstehung am Ostersamstag wird streng gefastet und alles für das Fest vorbereitet. Häuser werden gereinigt, Weihkörbe gefüllt und alte Zweige verbrannt. Osterfeuer, Räucherbräuche und das Heimbringen des Heiligen Feuers prägen die Tradition. Gefeiert wird schließlich mit dem klassischen Osterschinken. Bildquelle: ORF/Produktion West

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