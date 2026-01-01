Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Was andere als Problemfall abschreiben, ist für die Freundinnen Kristy und Rebecca sowie Bauprofi Roy eine Chance: Im texanischen Hill Country kaufen sie heruntergekommene Häuser, erkennen ihr Potenzial und verwandeln sie mit Fachwissen, handwerklichem Können und unternehmerischem Gespür in begehrte Immobilien. Aus maroden Baustellen entstehen stilvolle Wohnträume. Doch werden sie am Ende auch zu echten Gewinnbringern?
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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