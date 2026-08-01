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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Ein Putting Green für die Käufer

sixxStaffel 1Folge 5vom 11.08.2026
Ein Putting Green für die Käufer

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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 5: Ein Putting Green für die Käufer

41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

In exklusiver Lage stoßen die Renovierungsprofis auf ein Objekt, das sich trotz guter Marktwerte als eine Herausforderung erweist: grelle Farbwelten, eine überholte Ausstattung und ein großes Grundstück verlangen Fingerspitzengefühl. Werden es die Profis dennoch hinbekommen, mit begrenzten Mitteln ein attraktives Zuhause zu schaffen, das potentielle Käufer langfristig überzeugt?

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