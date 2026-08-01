Das einstige Hippie-DomizilJetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 8: Das einstige Hippie-Domizil
41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Am Stadtrand von Austin stoßen Rebecca und Kristy auf ein scheinbar ideales Investmentobjekt, das sich innerhalb der Stadt und nicht weit entfernt des Flughafens befindet. Doch das Ranchhaus entpuppt sich als widersprüchlich: außen stark vernachlässigt, innen geprägt von einem ungewöhnlich alternativen Stil der früheren Bewohner. Trotz des Renovierungsaufwands sehen die Profis die Chance auf einen profitablen Umbau und greifen zu.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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