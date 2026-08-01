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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Das einstige Hippie-Domizil

sixxStaffel 1Folge 8vom 18.08.2026
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 8: Das einstige Hippie-Domizil

41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Am Stadtrand von Austin stoßen Rebecca und Kristy auf ein scheinbar ideales Investmentobjekt, das sich innerhalb der Stadt und nicht weit entfernt des Flughafens befindet. Doch das Ranchhaus entpuppt sich als widersprüchlich: außen stark vernachlässigt, innen geprägt von einem ungewöhnlich alternativen Stil der früheren Bewohner. Trotz des Renovierungsaufwands sehen die Profis die Chance auf einen profitablen Umbau und greifen zu.

Weitere Folgen in Staffel 1

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