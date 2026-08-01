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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Vom Schweinestall zum Wohntraum

sixxStaffel 1Folge 9vom 25.08.2026
Vom Schweinestall zum Wohntraum

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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 9: Vom Schweinestall zum Wohntraum

41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

In Oak Hill, Austin, entdecken Rebecca und Kristy ein Haus mit vielversprechendem Potenzial. Doch hinter dem ersten Eindruck verbirgt sich ein umfangreiches Renovierungsprojekt: Veraltete Ausstattung und ein unübersichtlicher Grundriss verlangen nach einer grundlegenden Neugestaltung. Mit viel Einsatz nimmt sich das Team der Herausforderung an, denkt die Raumaufteilung komplett neu und verwandelt das Objekt Schritt für Schritt in eine attraktive Traumimmobilie.

Weitere Folgen in Staffel 1

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