Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 10: Ein Traum in Weiß
44 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Ihr Vorstadthaus aus den 80ern entspricht nicht gerade Matts und Meghans Vorstellungen. Weder die Bodenfliesen noch das auffällige Orange des Treppenholzes gefallen dem Paar. Zur Modernisierung der Immobilie holen sich die beiden deswegen Kortney Wilson und Kenny Brain zu Hilfe. Mit ihrer Expertise soll ein helles Traumhaus für die ganze Familie geschaffen werden und das schnell, denn bald kommt das dritte Baby.
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen