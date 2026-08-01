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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Ein neues Zuhause für die Eltern

sixxStaffel 1Folge 7vom 12.08.2026
Ein neues Zuhause für die Eltern

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 7: Ein neues Zuhause für die Eltern

45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Durch den Hauskauf in ihrer direkten Nachbarschaft möchten Huong und Jeremy die Familie näher zueinander bringen. Statt selbst einzuziehen, sollen die Großeltern die Chance bekommen, ihren Enkeln beim Aufwachsen zuzusehen. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass der Bungalow mit seinem neuen Design auch Platz für alle drei Generationen bietet.

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