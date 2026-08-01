Ein Desaster mit Happy EndJetzt kostenlos streamen
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 5: Ein Desaster mit Happy End
45 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Kortney Wilson und Kenny Brain lassen Wohnträume wahr werden. Häuser zu renovieren und dekorieren ist ihre große Leidenschaft. Dabei bekommen es die beiden zum Teil mit echten Bruchbuden zu tun. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeiten sie ein individuelles Konzept und lassen heruntergekommene Eigenheime in neuem Glanz erstrahlen.
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen