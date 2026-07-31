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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Ein Haus mit Ecken und Nischen

sixxStaffel 1Folge 2vom 07.08.2026
Ein Haus mit Ecken und Nischen

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 2: Ein Haus mit Ecken und Nischen

44 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6

Kortney Wilson und Kenny Brain lassen Wohnträume wahr werden. Häuser zu renovieren und dekorieren ist ihre große Leidenschaft. Dabei bekommen es die beiden zum Teil mit echten Bruchbuden zu tun. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeiten sie ein individuelles Konzept und lassen heruntergekommene Eigenheime in neuem Glanz erstrahlen.

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