Mama sucht mir eine Frau - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Mama sucht mir eine Frau
Folge 1: Mama sucht mir eine Frau - Staffel 1 Folge 1
Attraktive Singles, die noch oft und gerne das Hotel Mama genießen, werden von ihren Müttern an die Frau gebracht. Mama hat schon immer die besten Entscheidungen für den Sohnemann getroffen - warum nicht auch in Liebesdingen? Weiß die Mutter in Sachen Liebe wirklich, was gut für ihren Sohn ist? Vier Single-Männer wurden der Damenwelt vorgestellt. Aus den Bewerbungen haben die Mütter des Single-Mannes die besten Frauen ausgewählt. Und diesen werden von Mama gleich mal auf die Probe gestellt: Um ihre Fähigkeiten als Schwiegertochter zu beweisen, müssen sie beispielsweise mit Kindern spielen oder kochen. Danach werden die Bewerberinnen bei einem Speed-Dating abgeklopft und Mama beschließt, welche drei Damen gut genug für den Sprössling sind. Erst diese Frauen haben die Möglichkeit, den Sohn richtig kennenzulernen und Zeit mit ihm zu verbringen. Sohnemann darf dann die Zeit mit den Damen genießen und auch seiner Mutter kundtun, welche er wählen würde - die letzte Entscheidung hat aber Mama, denn sie weiß doch schließlich am besten, was gut für den Nachwuchs ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick