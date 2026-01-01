Mama sucht mir eine Frau
1 StaffelAb 6
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Mama sucht mir eine Frau
Der Name ist Programm … hier werden attraktive Singles, die meist noch oft und gerne das Hotel Mama genießen, von ihren Müttern an die Frau gebracht. Mama hat schon immer die besten Entscheidungen für den Sohnemann getroffen - warum nicht auch in Liebesdingen?
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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