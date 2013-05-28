Mama sucht mir eine Frau - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Mama sucht mir eine Frau
Folge 4: Mama sucht mir eine Frau - Staffel 1 Folge 4
Bereits in der letzten Folge gab es zwischen dem steirischen Singlesohn Günther-Leon und seiner Mutter Elisabeth bzw. seiner Schwester Burgi beim familieninternen Beratungsgespräch vor der Abwahl der nächsten Kandidatin einige Unstimmigkeiten: Burgi sieht in den Anwärterinnen um Günther-Leons Herz andere Qualitäten, als er selbst. Auch diesmal steht wieder eine Entscheidung an. Doch wen wird Burgi nach Hause schicken? Und: Wird sie sich über die Wünsche ihres Schützlings hinwegsetzen? Muss am Ende vielleicht sogar Günther-Leons Favoritin Lilly gehen? Auch beim Wiener Singlesohn Martin wird es spannend: Nachdem die Kandidatinnen bei einem ersten Gespräch genauestens verhört und unter die Lupe genommen wurden, müssen Martins Mutter Margit und seine Ex-Freundin Sandra eine der vier Bewerberinnen nach Hause schicken. Entscheidend bei der Auswahl wird auch die absolvierte Haushaltschallenge sein. In Niederösterreich steht der Geburtstag von Wolfgang an, der natürlich groß gefeiert werden soll. Für das Geburtstagsfest stellt Mama Britta seinen drei verbliebenen Bewerberinnen eine große Aufgabe: Jede soll eine Showeinlage vorbereiten und Wolfgang damit vor der versammelten Geburtstagsgesellschaft überraschen. Von Singen bis Tanzen ist alles erlaubt - für die Damen eine unangenehme Herausforderung. Diejenige, die diese Challenge am besten bewältigt, gewinnt das erste romantische Einzeldate mit Wolfgang. Besonders ins Zeug wirft sich Kandidatin Sandra, die bereits Hals über Kopf in den Singlesohn verliebt ist. Ob sie sich in der Challenge gegen die anderen Kandidatinnen durchsetzen kann?
