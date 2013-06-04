Mama sucht mir eine Frau - Staffel 1 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Mama sucht mir eine Frau
Folge 5: Mama sucht mir eine Frau - Staffel 1 Folge 5
Der sportliche Wolfgang hat in dieser Folge sein erstes Einzeldate. Er genießt die Zweisamkeit mit Sandra, die sich ihr Rendezvous redlich verdient hat. Bei Wolfgangs Geburtstagsfest hat sie ein eigens komponiertes Lied vorgetragen und damit nicht nur Wolfgang, sondern auch Mama Britta erfreut. Deswegen darf sie nun dem Sohnemann näher kommen. Sandra ist beim Date aufgeregt, denn sie hat sich Hals über Kopf in den Sporttrainer verliebt. Auch die anderen Frauen finden ihn sehr ansprechend, weswegen die ersten Eifersüchteleien auftreten. In Einzelgesprächen möchte Mama Britta herausfinden, wer die stärksten Gefühle für ihren Sohn hat. Die nächste Abwahl steht an... Beim Kärntner Jäger Gernot fällt diesmal die finale Entscheidung zwischen den beiden Finalistinnen Irina und Andrea. Bei der letzten internen Familienbesprechung mit Mama Walpurga und Freund Robert kommt es zu gröberen Unstimmigkeiten zwischen Mutter und Sohn. Denn Gernot hat sich in den Augen seiner Mutter in die Falsche verliebt. Er bevorzugt Irina, während sie Andrea für die bessere Wahl hält. Wird das spannende Finale die Familie spalten? Bei Martin sind noch drei Frauen im Rennen, die sich diesmal gleich in zwei Challenges beweisen müssen. Ein Volleyballturnier soll entscheiden, wer das erste Einzeldate mit dem schüchternen Wiener haben darf. Danach stellen sich die Frauen Martins zweitem Hobby, seinen Schlangen...
