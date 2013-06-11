Mama sucht mir eine Frau - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Beim spirituellen Fitnesstrainer Wolfgang aus Niederösterreich steht Mama Britta vor einer schwierigen Entscheidung, denn alle drei Bewerberinnen haben sich in ihren Sohn verliebt. Eine der drei Anwärterinnen muss die Familie gleich zu Beginn der Sendung verlassen und den Kampf um Wolfgang für immer aufgeben. Bei Hobbypilot und Schlangenliebhaber Martin aus Wien darf Ex-Freundin Sandra gemeinsam mit Mama entscheiden wer die Zukünftige wird. Auch hier kämpfen noch drei Frauen um den schüchternen Herzensbrecher. Zuletzt mussten die Bewerberinnen sich bei einem Schlangenfotoshooting beweisen, bei dem die steirische Julia die Nerven verlor. Und auch hier muss dieses Mal eine Dame die Heimreise antreten. Doch bevor es die große Entscheidung gibt, dürfen die Männer mit ihren letzten beiden Frauen noch Einzeldates genießen. Und siehe da, es liegt Liebe in der Luft. Doch werden die Mütter beim spannenden Finale auch so entscheiden, wie es die Söhne sich wünschen? Schließlich weiß Mama besser, was gut für den Sohnemann ist.
