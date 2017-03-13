Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Manieren statt blamieren
Folge 2: Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 2
Andi und Christoph laden zu einem gemütlichen Spieleabend. Damit dieser gelingt müssen sie sich mit Benimm-Fragen beschäftigen, die nicht immer angenehme Themen behandeln. Muss man seinen Gästen etwas zu essen anbieten? Darf man den Besuch bitten, seine Schuhe auszuziehen? Und selbst wenn der Abend gelingt, wann und wie wird man seine Gäste auf höfliche Art wieder los? Außerdem: Christoph hat ein Bewerbungsgespräch für einen neuen Job. Dazu muss er erst mal ein passendes Outfit finden und sich die richtige Gesprächstaktik zurecht legen. Doch wenn er die freie Stelle wirklich bekommt, wie stellt er sich dann richtig bei seinen Kollegen vor und wie sorgt er für ein angenehmes Arbeitsklima? Und Comedian Gernot Haas schlüpft dank Maske und seinem Talent für Dialekte in die Rolle eigenartiger Charaktere. Heute testet er als Kärntner Psychologe Bernhard ein sogenanntes Live Exit Game mit anderen Spielern. Alle Spieler glauben, für einen fingierten TV-Beitrag das Spiel zu testen und wissen nicht, dass sich mit Bernhard ein Saboteur unter ihnen befindet, der ihnen den Spielspaß gründlich verderben wird.
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