Manieren statt blamieren
Folge 3: Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 3
Christoph und Andi beim Manieren-Check im Freibad. Christoph erschwimmt sich seinen Eintritt in dem er einfach vom anderen Ufer zum Freibadstrand treibt und versucht sich bei folgenden Themen nicht daneben zu benehmen: Wieviel Platz darf man im Freibad für sich beanspruchen? Wie zieht man sich am dezentesten um? Und wie verhält es sich mit Vorrangregeln im Schwimmbecken? Außerdem: Christoph und das liebe Kino! Er kommt nicht nur zu spät zur Vorstellung sondern muss dies auch noch lautstark tun. Mit ihm als Kinobesucher wird selbst der spannendste Thriller zur unangenehmen Schmierenkomödie. Mit Popcorn, Spoilern und läutenden Telefonen, schafft es Christoph wirklich jeden Kinobesucher zu verärgern. Dabei könnte der Kinobesuch so einfach und harmonisch sein, wenn jeder Rücksicht nimmt und einfachste Verhaltensregeln einhält. Und Comedian Gernot Haas schlüpft diesmal in die Rolle des Regisseurs Lars Treutmann, um neue Schauspiel-Talente bei einem Casting für einen wahnwitzigen Science Fiction Film vorsprechen zu lassen. Was die Casting Teilnehmer nicht wissen: der Film wird nie stattfinden und der Regisseur spielt seine Rolle nur.
