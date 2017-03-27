Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Manieren statt blamieren
Folge 4: Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 4
Heute führt Christoph eine ganz besondere Person zum Essen aus - seine Mutter. Dass er dabei mit einem feinen Lokal nicht zwingend punkten kann, liegt vor allem an seiner Unkenntnis der Etikette. Wie setzt man eine Dame an den Tisch? Welches Besteck verwendet man für welchen Gang? Wie begleicht man dezent seine Rechnung? All das liegt Christoph gar nicht. Wie schon in der Vorwoche testen Andi und Christoph Verhaltensregeln im Freibad. Dabei wollen sie wissen, ob laute Musik von anderen Gästen als störend empfunden wird, wo Ballspielen gestattet ist und ob man auch ohne Bekleidung am Buffet eine gute Figur macht. Spätestens mit seiner Aufbewahrungsmethode des Wechselgeldes geht Christoph eindeutig einen Schritt zu weit. Und Comedian Gernot Haas schlüpft dank Maske und seinem Talent für Dialekte in die Rolle des Bogdan und gibt sein Debüt in einem Drive-Threw-Schalter eines Fast-Food-Restaurants. Dank vorgetäuschter Probleme mit dem Mikrofon, oder der Erfindung eines automatischen Bestellsystems, schafft er es, die hungrigen Autofahrer in den Wahnsinn zu treiben.
