Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Manieren statt blamieren
Folge 6: Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 6
49 Min.Folge vom 10.04.2017Ab 6
Comedian Christoph Fälbl, Moderator Andreas Moravec und Kabarettist Gernot Haas zeigen anhand witziger Beispiele, in welch missliche Lagen man in ganz alltäglichen Situationen kommen kann und auf welch unterschiedliche Weisen man mit diesen Umgehen könnte. Davon sind viele weder richtig noch falsch, aber vielleicht passender oder unpassender.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Manieren statt blamieren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:How-to, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4