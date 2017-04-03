Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Manieren statt blamieren

Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 5

ATVStaffel 1Folge 5vom 03.04.2017
Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 5

Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Manieren statt blamieren

Folge 5: Manieren statt blamieren - Staffel 1 Folge 5

48 Min.Folge vom 03.04.2017Ab 6

Comedian Christoph Fälbl, Moderator Andreas Moravec und Kabarettist Gernot Haas zeigen anhand witziger Beispiele, in welch missliche Lagen man in ganz alltäglichen Situationen kommen kann und auf welch unterschiedliche Weisen man mit diesen Umgehen könnte. Davon sind viele weder richtig noch falsch, aber vielleicht passender oder unpassender.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Manieren statt blamieren
ATV
Manieren statt blamieren

Manieren statt blamieren

Alle 1 Staffeln und Folgen