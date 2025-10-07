Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 16vom 07.10.2025
Folge 16: Maschek

25 Min.Folge vom 07.10.2025

Bei den Synchronanarchos dreht sich alles um Oktoberfest-und Kirtagsstimmung. Serviert wird er mit Katertipps und einer Familienaufstellung in der Schlagerbranche. In dieser Ausgabe von „Maschek“ schauen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel noch einmal zurück auf die „Sommergespräche“: Ansonsten wimmelt es schon von Oktoberfest-und Kirtagsstimmung. Da dreht sich alles um die Lieblingsdroge der Menschen, den Alkohol. Deswegen hat diese „Maschek“-Monatsausgabe auch gleich die richtigen Katertipps vom Experten parat. Dazu gibt’s noch eine Familienaufstellung in der Schlagerbranche und einen ganz speziellen Blick ins Archiv, und zwar auf einen Datingshow aus dem vergangenen Jahrtausend. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

ORF1
