ORF1Staffel 1Folge 19vom 29.12.2025
30 Min.Folge vom 29.12.2025

Mit einem satirischen Blick auf das turbulente Geschehen der vergangenen zwölf Monate spiegelt "Maschek“ mit Highlights aus Politik, Sport, Kultur und Society das Jahr wider – vom Opernball bis zur Ski-WM. Inhalt: In der rasanten 2025 Jahresausgabe von "Maschek“ spiegelt sich das turbulente Geschehen der vergangenen 12 Monate. Von internationaler Politik und ihrem schnell anwachsende Populismus, mit immer verhaltensauffälligeren Polit-Figuren, bis hin zur Innenpolitik mit ihrer turbulenten Regierungsbildung und den immer größer werdenden Finanzproblemen. Dazu beschäftigen sich die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel in "Maschek-2025 neu gemischt“ noch mit Highlights aus Sport, Kultur und Society. Und es gilt auch für den Blick auf das Jahr 2025: Wer Klarheit will, muss "Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

ORF1
