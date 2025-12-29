Maschek - 2025 neu gemischtJetzt kostenlos streamen
Maschek
Folge 19: Maschek - 2025 neu gemischt
Mit einem satirischen Blick auf das turbulente Geschehen der vergangenen zwölf Monate spiegelt "Maschek“ mit Highlights aus Politik, Sport, Kultur und Society das Jahr wider – vom Opernball bis zur Ski-WM. Inhalt: In der rasanten 2025 Jahresausgabe von "Maschek“ spiegelt sich das turbulente Geschehen der vergangenen 12 Monate. Von internationaler Politik und ihrem schnell anwachsende Populismus, mit immer verhaltensauffälligeren Polit-Figuren, bis hin zur Innenpolitik mit ihrer turbulenten Regierungsbildung und den immer größer werdenden Finanzproblemen. Dazu beschäftigen sich die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel in "Maschek-2025 neu gemischt“ noch mit Highlights aus Sport, Kultur und Society. Und es gilt auch für den Blick auf das Jahr 2025: Wer Klarheit will, muss "Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick