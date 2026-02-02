Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maschek

Maschek - Rückblick auf den Jänner

ORF1Staffel 1Folge 20vom 02.02.2026
Maschek - Rückblick auf den Jänner

Folge 20: Maschek - Rückblick auf den Jänner

25 Min.Folge vom 02.02.2026

Excel-Chaos im ORF, Weltpolitik im Ausnahmezustand und Promis mit Existenzängsten: "Maschek" sezieren den Wahnsinn des Monats. Pointiert, böse und erschreckend nah an der Realität. Inhalte: In dieser Monatsausgabe von "Maschek“ nehmen die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel wieder das Zeitgeschehen auseinander. Ein Excel-Fehler wirbelt den ORF durcheinander, DJ Ötzi spielt Verstecken mit seiner Tochter, Trump greift gedanklich nach Turkey und Wien wird zur Bühne der Weltpolitik. Sparzwang führt Spitzenpolitiker an den Herd, Promis beichten Ängste bei Barbara Karlich – und auch die Zukunft der Roboter bleibt nicht verschont. Bildquelle: ORF

