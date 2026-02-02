Maschek - Rückblick auf den JännerJetzt kostenlos streamen
Maschek
Folge 20: Maschek - Rückblick auf den Jänner
Excel-Chaos im ORF, Weltpolitik im Ausnahmezustand und Promis mit Existenzängsten: "Maschek" sezieren den Wahnsinn des Monats. Pointiert, böse und erschreckend nah an der Realität. Inhalte: In dieser Monatsausgabe von "Maschek“ nehmen die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel wieder das Zeitgeschehen auseinander. Ein Excel-Fehler wirbelt den ORF durcheinander, DJ Ötzi spielt Verstecken mit seiner Tochter, Trump greift gedanklich nach Turkey und Wien wird zur Bühne der Weltpolitik. Sparzwang führt Spitzenpolitiker an den Herd, Promis beichten Ängste bei Barbara Karlich – und auch die Zukunft der Roboter bleibt nicht verschont. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick