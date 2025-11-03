Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 17vom 03.11.2025
25 Min.Folge vom 03.11.2025

Auch die höchsten Ämter sind nicht vor Staub gefeit: Bundespräsident Alexander Van der Bellen sucht eine neue Putzkraft und Maschek liefert die passende Homestory dazu. Inhalt: In dieser Ausgabe erfährt man was Toni Polster wirklich über Marko Arnautovic, seinen Nachfolger als Rekordtorschütze, denkt. Weiters zeigen Peter Hörmanseder und Robert Stachel einen besonders raffinierten Neffentrick im Adelsmilieu auf: Codewort "Graf Bumsti". Und bei einer Rundschau durch Raum und Zeit werden die männlichen Rollenbilder vieler prominenter Österreicher durchleuchtet. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

