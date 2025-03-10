Beef mit einer Prise ZuckerJetzt kostenlos streamen
Match in Paradise
Folge 6: Beef mit einer Prise Zucker
55 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Nachdem Phillip Sabrina in der Match-night blamiert hat, sucht sie Trost bei Daniel. Es kommt zum Kuss zwischen den beiden. Daraufhin macht Phillip Daniel eine Szene. Die Situation droht zu eskalieren. Friedvollere Vibes bringt Neuankömmling Karina in die Villa. Sie verdreht sofort einigen Männern den Kopf. Vor allem Nelson ist hin und weg. Schließlich kennt er die neue Hottie bereits aus Wien und hat schon länger ein Auge auf sie geworfen. Ob das auf Gegenseitigkeit beruht?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen