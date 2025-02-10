Die Beziehungs-ZerstörerinJetzt kostenlos streamen

Folge 10: Die Beziehungs-Zerstörerin
54 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Die dritte Match night im Paradies steht an: Vor allem die männlichen Singles Sven, Phillip & Roman müssen um den Verbleib in der Villa zittern. Zum Glück zieht eine neue Hottie ein: Lucy. Sie bezeichnet sich selbst als „Ehe- & Beziehungs-Zerstörerin“ und könnte auch für bestehende Matches zur Gefahr werden. V.a. Calvin zeigt sich sehr angetan von der neuen, heißen Mitbewohnerin. Wird sein Match mit Julia halten? Und wer muss das Paradies verlassen?

Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen