Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match in Paradise

Die Beziehungs-Zerstörerin

Joyn ATStaffel 2Folge 10vom 10.02.2025
Die Beziehungs-Zerstörerin

Die Beziehungs-ZerstörerinJetzt kostenlos streamen

Match in Paradise

Folge 10: Die Beziehungs-Zerstörerin

54 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Die dritte Match night im Paradies steht an: Vor allem die männlichen Singles Sven, Phillip & Roman müssen um den Verbleib in der Villa zittern. Zum Glück zieht eine neue Hottie ein: Lucy. Sie bezeichnet sich selbst als „Ehe- & Beziehungs-Zerstörerin“ und könnte auch für bestehende Matches zur Gefahr werden. V.a. Calvin zeigt sich sehr angetan von der neuen, heißen Mitbewohnerin. Wird sein Match mit Julia halten? Und wer muss das Paradies verlassen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Match in Paradise
Joyn AT
Match in Paradise

Match in Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen