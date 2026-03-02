Match in Paradise
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Match in Paradise
Österreichs erste Dating-Reality-Show vereint Singles unter der Sonne Kretas. Gibt es die Liebe auf den ersten Swipe? Attraktive Singles wie Zoe Müllner, Germain Wolf oder KrappiWhatelse suchen auch in der dritten Staffel im Paradies nach dem perfekten Match.
Reality mit Urlaubsflair: Was ist „Match in Paradise“?
„Match in Paradise“ verbindet das Prinzip einer Dating‑App mit klassischem Reality‑TV. Noch bevor die Kandidat:innen in die Villa einziehen, lernen sie sich über eine eigens entwickelte App kennen - ausschließlich anhand von Fotos. Auf dieser Basis entstehen erste Matches, die im echten Leben auf die Probe gestellt werden.
In der Villa treffen die Singles schließlich persönlich aufeinander, lernen sich bei Dates besser kennen und müssen sich regelmäßig bei sogenannten Match Nights beweisen. Wer kein Match hat, riskiert, die Show verlassen zu müssen.
Wann wurde die dritte Staffel „Match in Paradise“ ausgestrahlt?
Staffel 3 der Reality‑Dating‑Show lief vom 3. März bis zum 13.04.2026 im wöchentlichen Rhythmus und begleitete Singles bei ihrer Partnersuche in Griechenland.
Folge verpasst? So siehst du „Match in Paradise“ im Stream online in der Joyn-Mediathek
Kein Problem: Auf Joyn kannst du „Match in Paradise“ kostenlos im Stream ansehen. Die Joyn‑Mediathek bietet dir ganze Staffeln, einzelne Folgen und weitere Reality‑Highlights – flexibel abrufbar auf Smartphone, Tablet, Smart‑TV oder direkt im Browser. So verpasst du keine Match Night und kein Drama mehr.
Nicht nur in Österreich: Kann man „Match in Paradise“ auch in Deutschland sehen?
Ja, „Match in Paradise“ ist auch in Deutschland auf Joyn verfügbar. Die Reality‑Show kann länderübergreifend gestreamt werden, sodass auch deutsche Reality‑Fans in den Genuss von Sonne, Flirts und emotionalen Entscheidungen kommen.
Alle Reality-Stars auf einen Blick: Welche Teilnehmer sind in der dritten Staffel dabei?
In der dritten Staffel von „Match in Paradise“ ziehen wieder zahlreiche flirtbereite Singles in die Villa auf Kreta ein. Der Cast bringt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen: von Reality‑TV‑Neulingen über Influencer bis hin zu bekannten Gesichtern aus der Szene. Ex‑Paare, starke Charaktere und neue Nachzügler sorgen dabei von Beginn an für Spannung.
Diese Kandidat:innen sind ab Folge 1 dabei:
- Manuel „Krappi“
- Anna
- Elias
- Adriana
- Tugi
- Giuliano Hediger
- Francesca
- Mara
Unternehmerin mit starker Persönlichkeit, die gemeinsam mit ihrer besten Freundin Francesca für Dynamik sorgt.
- Yuri
Professioneller Kampfsportler, der nach echter Nähe sucht, aber auch das Flirten genießt.
- Jacky
Im Verlauf der Staffel sorgt außerdem Germain Wolf für zusätzlichen Wirbel in der Villa. Der Berliner Reality‑Star stößt später zur Gruppe dazu und bringt neue Dynamiken in die bestehenden Matches.
Liebe im Paradies: Wo wird die Reality-Dating-Show gedreht?
Gedreht wird „Match in Paradise“ auf der griechischen Insel Kreta. Sonne, Strand und mediterranes Flair bieten die perfekte Kulisse für romantische Dates – aber auch für Eifersucht, Missverständnisse und große Emotionen.
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