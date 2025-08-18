Aller guten Dinge sind 3Jetzt kostenlos streamen
Match in Paradise
Folge 13: Aller guten Dinge sind 3
52 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 16
Die letzten Tage im Paradies stellen die Matches vor die allesentscheidende Frage: Wie geht es nach der Show weiter? Bei wem haben sich echte Gefühle entwickelt? Und welche Matches sind „fake“? Fest steht: Weitere Paare müssen die Villa verlassen.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen