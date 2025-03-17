Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 7vom 17.03.2025
53 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Ein neuer Hottie zieht ins Paradies: Calvin Kleinen. Die Paradies-Bewohner staunen nicht schlecht über ihren neuen Mitbewohner. Und der scheint es vor allem einer Single-Dame besonders angetan zu haben, nämlich Julia. Sie wurde von Daniel für Sabrina stehen gelassen und sucht nun ein neues Match in Calvin. Die beiden nähern sich rasch an und verbringen eine heiße Nacht in der Love Suite.

