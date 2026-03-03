Match in Paradise
Folge 1: Alles neu im Paradies
49 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Willkommen im Paradies! Die Singles gehen wieder auf die Suche nach dem perfekten Match.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Match in Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-3: Madame Zheng Production AT GmbH & © Season 1, Season 3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: Madame Zheng GmbH & © Season 2: JOYN
Enthält Produktplatzierungen