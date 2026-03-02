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Match in Paradise

Finale: Der Lügendetektor

Joyn ATStaffel 3Folge 14vom 02.03.2026
Finale: Der Lügendetektor

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Match in Paradise

Folge 14: Finale: Der Lügendetektor

56 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Zum Finale müssen sich die Männer den Fragen eines Lügendetektors stellen und die Wahrheit kommt ans Licht. Wird das die Entscheidung beeinflussen?

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