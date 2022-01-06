Staffel 01 Folge 01 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Mei potschertes Lebn
Der Titel ist Programm, ATV begleitet in dieser humorvollen Doku-Soap Menschen, die auf einen holprigen Lebensweg zurückblicken oder noch mittendrin stecken. Bekannte und neue ATV-Gesichter spielen hier die Hauptrolle. Eine absolute Neuheit im ATV-Programm ist, dass die Sprechertexte dieser Doku-Soap gereimt sind und dem patscherten Treiben die Krone aufsetzen. An vorderster Front dabei, der aus „Amore unter Palmen“ bekannte Harry. Der Oberösterreicher möchte sein erstes Kabarettprogramm auf die Bühne bringen. Nachwuchsautor Max hingegen will es seinem großen Vorbild Thomas Brezina gleichmachen und einen Roman veröffentlichen. Nina entflieht gerne ihrem bescheidenen Hausfrau- und Mutter-Dasein und flüchtet vor jede sich bietende Kameralinse. Sie wäre gerne Modell, hatte schon unzählige Shootings – wurde aber erst einmal bezahlt. Weil sie mit ihrem Country-Shop Pleite gingen, haben Natascha und Marco sozusagen umgelernt und sind nun eine Country-Band. Der Erfolg hat sich noch nicht so richtig eingestellt, aber das Debütalbum ist fertig aufgenommen. Jetzt heißt es die 30.000 Euro Produktionskosten wieder reinzuspielen. Und last but not least feiert Patrick aus „Teenager werden Mütter“ sein Comeback vor der ATV-Kamera und lässt den Menschen ein Update zukommen, welche Turbulenzen er in den letzten Jahren durchleben musste.
