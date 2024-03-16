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Mei potschertes Lebn

Staffel 01 Folge 04 - Mei potschertes Lebn

ATVStaffel 1Folge 4vom 16.03.2024
Staffel 01 Folge 04 - Mei potschertes Lebn

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Mei potschertes Lebn

Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Mei potschertes Lebn

49 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 12

Stolz präsentieren die Country-Musiker Marco und Natascha ihre Aufnahme des Hans Orsolics Hits "Mei potschertes Leb'n". Harry nimmt derweil gemeinsam mit seinem Kumpel Bernhard schon mal den Veranstaltungsort in Augenschein, an dem die Uraufführung seines Kabarettprogramms stattfinden soll. Und Nina geht weiter den steinigen Weg in Richtung Model-Karriere. Specki und sein Bruder wollen Pasta machen - in der Pfanne.

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