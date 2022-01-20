Staffel 01 Folge 03 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Mei potschertes Lebn
Durch die Absage vom Veranstaltungszentrum scheint Harrys Bühnenkarriere als Kabarettist beendet, bevor sie begonnen hat. Doch so leicht lässt sich Harry nicht unterkriegen und schmiedet neue Auftrittspläne. Auch beim Flirten versucht Harry nichts anbrennen zu lassen. Das niederösterreichische Country-Musiker-Ehepaar Marco und Natascha hat nach vielen Absagen nun doch einen Auftritt an Land gezogen und sie werfen sich vorfreudig in ihre Bühnenkluft. Zweifach-Mama Nina möchte ihren Traum von der Modelkarriere verwirklichen. Die 39-Jährige übt täglich neue Posen und darf sich endlich auf ein Fotoshooting freuen. In Oberösterreich arbeitet Max seit Monaten an seinem ersten Roman. Der Tod seines Vaters hat ihn schwer getroffen und eine Schreibblockade ausgelöst. Regelmäßig besucht er mit seiner Verlobten Sandra das Grab des Vaters und dadurch schöpft er neuen Mut das Buch zu vollenden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick