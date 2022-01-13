Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mei potschertes Lebn

Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn

ATVStaffel 1Folge 2vom 13.01.2022
Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn

Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen

Mei potschertes Lebn

Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn

50 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 6

"Amore unter Palmen"-Star Harry will als Kabarettist durchstarten, nicht nur die Herzen der Frauen erobern, sondern mit seinem Bühnenprogramm "Harry auf Reisen" ganze Hallen füllen. Vor der Generalprobe im Veranstaltungszentrum eines Linzer Vororts treten dann aber Probleme auf. Der ehemalige "Teenager werden Mütter"-Star Patrick ist auf "Mission Liebe". Er liebt und lebt den Wiener Prater und versucht seine Zukünftige an diesem magischen Ort zu finden. Das Musiker-Ehepaar Marco und Natascha hat als "Homeless Voices" ein Country-Album aufgenommen. Viel Arbeit und Geld steckt in ihrem jüngsten Werk, jetzt soll viel Erfolg folgen. Die beiden versuchen Auftritte in ihrer Umgebung an Land zu ziehen, damit sie nicht weit von ihren geliebten und pflegebedürftigen Haustieren entfernt sind.

Mei potschertes Lebn
ATV
Mei potschertes Lebn

Mei potschertes Lebn

