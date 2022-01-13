Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes LebnJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Mei potschertes Lebn
"Amore unter Palmen"-Star Harry will als Kabarettist durchstarten, nicht nur die Herzen der Frauen erobern, sondern mit seinem Bühnenprogramm "Harry auf Reisen" ganze Hallen füllen. Vor der Generalprobe im Veranstaltungszentrum eines Linzer Vororts treten dann aber Probleme auf. Der ehemalige "Teenager werden Mütter"-Star Patrick ist auf "Mission Liebe". Er liebt und lebt den Wiener Prater und versucht seine Zukünftige an diesem magischen Ort zu finden. Das Musiker-Ehepaar Marco und Natascha hat als "Homeless Voices" ein Country-Album aufgenommen. Viel Arbeit und Geld steckt in ihrem jüngsten Werk, jetzt soll viel Erfolg folgen. Die beiden versuchen Auftritte in ihrer Umgebung an Land zu ziehen, damit sie nicht weit von ihren geliebten und pflegebedürftigen Haustieren entfernt sind.
