Mei potschertes Lebn
In Waidhofen an der Thaya konkurrieren zwei junge Männer um die größte Bekanntheit in dem Waldviertler Städtchen. Während Kevin Witek als Tiktokstar in seinem Stammlokal versucht auch offline Likes zu sammeln, will Julian aka „Mr. Jujean“ mit seiner Musik punkten. Falls ihm dies nicht gelingen sollte, hat er schon einen Plan B: Stripper.
