Folge 4: Staffel 2 Folge 4: Giganten-Treffen in Waidhofen
49 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 6
Im Freibad wird "Dirty Harry" zum "Flirty Harry" und in Waidhofen treffen die Rivalen Mr. Jujean und Kevin Witek aufeinander. Specki genießt seinen Krankenstand auf der Donauinsel, das Countrymusiker-Ehepaar bereitet eine Überraschungsparty vor und Buchautor Max sucht nach neuen Inspirationen.
Genre:Dokusoap
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen