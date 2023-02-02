Staffel 2 Folge 5: Martin macht den AbflugJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 5: Staffel 2 Folge 5: Martin macht den Abflug
46 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 6
Specki und sein Bruder Martin machen den Wienerwald bei Nacht unsicher - mit blutigen Folgen. Und Mr. Jujean hat endlich seinen großen Aufritt inkl Jujean Move...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen