Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mei potschertes Lebn

Staffel 2 Folge 3: Harrys Geburtstagssause

ATVStaffel 2Folge 3vom 19.01.2023
Staffel 2 Folge 3: Harrys Geburtstagssause

Staffel 2 Folge 3: Harrys GeburtstagssauseJetzt kostenlos streamen

Mei potschertes Lebn

Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Harrys Geburtstagssause

49 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 6

„Happy Birthday to me“ trällert Harry, der „Amore unter Palmen“-Star, er wird in dieser Folge stolze 57 Jahr‘. Und auch die Waidhofener Jujean und Witek (mit K) sind ebenso wie Specki, Max und Co wieder mit von der Partie.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mei potschertes Lebn
ATV
Mei potschertes Lebn

Mei potschertes Lebn

Alle 4 Staffeln und Folgen