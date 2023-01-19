Staffel 2 Folge 3: Harrys GeburtstagssauseJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Harrys Geburtstagssause
49 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 6
„Happy Birthday to me“ trällert Harry, der „Amore unter Palmen“-Star, er wird in dieser Folge stolze 57 Jahr‘. Und auch die Waidhofener Jujean und Witek (mit K) sind ebenso wie Specki, Max und Co wieder mit von der Partie.
Produktion:AT, 2021
