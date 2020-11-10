Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 1: Stunde Null | Staffel 3

ServusTV
Staffel 3
Folge 1
vom 10.11.2020
Folge 1: Stunde Null | Staffel 3

48 Min.
Folge vom 10.11.2020

Meibergers Lebensgefährtin Barbara wird Opfer eines Raubüberfalls. Dem Täter gelingt die Flucht. Als ihn die Polizei von den Ermittlungen ausschließt, macht sich Meiberger alleine auf die Suche nach dem Täter. Und er wird nicht ruhen, bis er ihn gefunden hat.

ServusTV
