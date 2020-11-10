Folge 1: Stunde Null | Staffel 3Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 1: Folge 1: Stunde Null | Staffel 3
48 Min.Folge vom 10.11.2020
Meibergers Lebensgefährtin Barbara wird Opfer eines Raubüberfalls. Dem Täter gelingt die Flucht. Als ihn die Polizei von den Ermittlungen ausschließt, macht sich Meiberger alleine auf die Suche nach dem Täter. Und er wird nicht ruhen, bis er ihn gefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meiberger - Im Kopf des Täters
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0