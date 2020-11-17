Folge 2: Rückfall | Staffel 3Jetzt kostenlos streamen
Meiberger - Im Kopf des Täters
Folge 2: Folge 2: Rückfall | Staffel 3
48 Min.
Meiberger erstellt ein Gutachten des berüchtigten „Oma-Mörders“ Wolfgang Funke mit der Empfehlung, ihn freizulassen. Laut Meiberger besteht keine Rückfallgefahr. Als Funke aus der Haft entlassen wird und einen Tag später ein Mord nach seinem Tatmuster geschieht, macht sich Meiberger Vorwürfe. Hat er Funke falsch eingeschätzt?
