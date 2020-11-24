Folge 3: Feuerteufel | Staffel 3Jetzt kostenlos streamen
Bei einem Brand kommt der Landwirt Konrad Mohr ums Leben. War es ein Unfall oder Mord? Unter Verdacht steht Mohrs Hilfsarbeiter Stefan, der in seiner Jugend bereits einen Brand mit fatalen Folgen gelegt hat. Seitdem ist er als „Feuerteufel von St. Gilgen“ bekannt. Hat der Feuerteufel erneut zugeschlagen?
