Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 3: Feuerteufel | Staffel 3

ServusTVStaffel 3Folge 3vom 24.11.2020
48 Min.Folge vom 24.11.2020

Bei einem Brand kommt der Landwirt Konrad Mohr ums Leben. War es ein Unfall oder Mord? Unter Verdacht steht Mohrs Hilfsarbeiter Stefan, der in seiner Jugend bereits einen Brand mit fatalen Folgen gelegt hat. Seitdem ist er als „Feuerteufel von St. Gilgen“ bekannt. Hat der Feuerteufel erneut zugeschlagen?

