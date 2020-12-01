Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meiberger - Im Kopf des Täters

Folge 4: Auf der anderen Seite | Staffel 3

ServusTVStaffel 3Folge 4vom 01.12.2020
Meiberger lässt sich in die psychiatrische Klinik einweisen. Offiziell, um ein Trauma zu überwinden. In Wirklichkeit untersucht er jedoch einen mysteriösen Selbstmord. Der Verdacht ist groß, dass der Patient ermordet wurde. Unauffällig mischt sich Meiberger unter die Patienten und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.

