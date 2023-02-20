Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 20.02.2023: Ordnung im Chaos
44 Min.Folge vom 20.02.2023
Der Garten war ihr Traum, doch das Haus wurde zum größten Albtraum von Ned und Laura. Das Paar hat beim Kauf ihres Hauses einen großen Fehler gemacht und nun wissen sie nicht, wie sie ihn beheben können. Zu den Problemzonen gehört eine Wand, die den Wohnbereich trennt, eine kleine Küche, die der Grund für viele Streitigkeiten ist, ein Hauptschlafzimmer ohne Privatsphäre und ein Büro in der Waschküche. Kim Wolfe hilft den beiden, ihr chaotisches und beengtes Quartier neu zu gestalten, indem sie ein wunderschönes Haus mit offenen Räumen, einer Schlafoase und einem richtigen Büro für Ned designt!
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.