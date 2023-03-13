Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 13.03.2023: Der schöne Schein
44 Min.Folge vom 13.03.2023
Auf den ersten Blick wirkte für eine Familie in ihrem neuen Haus alles perfekt, aber bei genauem Hinsehen stimmte eigentlich gar nichts. Jetzt steht ein Paar mit vier kleinen Kindern vor vielen Katastrophen – angefangen von Asbest-Böden bis hin zu unsicheren Elektroinstallationen. Kim Wolfe baut das Haus mit einer neuen funktionalen und modernen Küche, einem schönen Außenbereich und einer sicheren Umgebung wieder auf, sodass die Kinder sich wohlfühlen und die Eltern endlich wieder aufatmen können.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.