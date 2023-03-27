Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 27.03.2023: Kids und Chaos
44 Min.Folge vom 27.03.2023
Im Haus der Familie Garza herrscht sichtlich Trubel: Es gibt keinen Esstisch und die Kinder haben das Haus mit ihren Spielsachen und Sportkram in Beschlag genommen. Das einzig gute an dem Haus ist, dass es direkt neben dem des Großvaters liegt. Damit sie auch in Zukunft darin leben können, brauchen sie die Hilfe von Kim Wolfe sowie dringend ein paar Räume, die ihren Bedürfnissen als Familie gerecht werden. Kims Vision ist es, das Haus viel offener und heller zu gestalten, mit einer modernen neuen Küche, einem Badezimmer wie im Hotel-Spa und einem Wohnbereich, der robust und hip ist. Zu guter Letzt bekommt auch die Fassade einen neuen Anstrich mit Wow-Effekt.
