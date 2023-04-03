Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 03.04.2023: Zusammenprall der Dekaden
44 Min.Folge vom 03.04.2023
Willkommen in der Zeitkapsel: Das Haus von Jamie und Ty ist ein Mix aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern... und hört dann abrupt in den 90ern auf. Als die Wests das Haus kauften, verguckten sie sich in diesen nostalgischen Vintage-Look, aber der Mangel an moderner Ausstattung verursachte große Gewissensbisse, ob sie sich falsch entschieden haben. Kim Wolfe muss das Aufeinanderprallen der Jahrzehnte ins 21. Jahrhundert holen: Sie schafft es, den Charme des Hauses zu bewahren und gleichzeitig ein funktionales, modernes Zuhause zu gestalten, in dem die Familie auch die nächsten 50 Jahre noch leben kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.