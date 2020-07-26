Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus im Paradies

Hochzeitsglück auf den Bahamas

HGTVFolge vom 26.07.2020
Hochzeitsglück auf den Bahamas

Hochzeitsglück auf den BahamasJetzt kostenlos streamen

Mein Haus im Paradies

Folge vom 26.07.2020: Hochzeitsglück auf den Bahamas

22 Min.Folge vom 26.07.2020

Bob und Natasha kommen aus New York und haben sich kürzlich verlobt - am weißen Traumstrand der Bahamas. Nun suchen sie mit einer Maklerin nach einem Haus, in dem sie nachhaltig und unabhängig leben können. Sie reisen mit Wasserflugzeugen und Booten, um ihr Traumhaus zu finden, in dem sie auch ihre Hochzeit feiern möchten.

Alle verfügbaren Folgen